Гол Мбаппе визнаний найкращим у 6 турі Ліги чемпіонів

ПСЖ не без проблем переміг Ювентус (2:1) у 6-му турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Першим голом у зустрічі відзначився 23-річний француз, якому вдалось пройти суперників та пробити з-за меж штрафного. Це взяття воріт було визнане найкращим у турі.

Суперниками Мбаппе були шедеври Еріка-Максіма Шупо-Мотінга (Баварія), Жота (Селтік) та Жоау Маріу (Бенфіка).

Goal of the Week: Choupo-Moting, Mbappé, Jota or João Mário? 🤷‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL