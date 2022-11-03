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Гол Мбаппе визнаний найкращим у 6 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:25 335 0
Мбаппе забив найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Гол Мбаппе визнаний найкращим у 6 турі Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ не без проблем переміг Ювентус (2:1) у 6-му турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє  УЄФА.

Першим голом у зустрічі відзначився 23-річний француз, якому вдалось пройти суперників та пробити з-за меж штрафного. Це взяття воріт було визнане найкращим у турі.

Суперниками Мбаппе були шедеври Еріка-Максіма Шупо-Мотінга (Баварія), Жота (Селтік) та Жоау Маріу (Бенфіка).

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