Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1316
Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:52 198
Мудрик взимку покине Шахтар - журналіст
Сьогодні 16:10 375
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 13:25 52924
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Сьогодні 11:10 11396
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:24 13226
Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:13 375
Динамо прийме Фенербахче, Арсенал зіграє з Цюрихом: Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:18 492
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:30 1365
ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2493
Прямі трансляції

Тренер Лейпцига: Шахтар гідно виступ у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:11 161 0
Марко Розе прокоментував перемогу над Шахтарем
Тренер Лейпцига: Шахтар гідно виступ у Лізі чемпіонів
#РБ Лейпциг, #Шахтар, #Марко Розе

Джерело - footboom.com.

Лейпциг завдяки командній роботі зміг обіграти Шахтар та вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Марко Розе.

"Ми обіграли суперника, який зарекомендував себе сильною командою, який гідно виступав у цій Лізі чемпіонів. І я можу побажати Шахтарю лише найкращого, особливо коли вони опинилися в нинішній, дуже складній ситуації.

Щодо своєї команди можу додати – мені дуже подобається та якість, яку показує команда, і те, що мої хлопці мають амбіції. І не тільки. У Крістофера Нкунку є маленький син, і те, що він відсвяткував свій гол з маленькою червоною кулькою – це саме посвята синові. Мене як тренера радують подібні моменти, а не тільки ігровий розвиток Нкунку – хоча він прогресує і цим допомагає мені. Я знаю його хороші якості, він одного разу підійшов до мене і сказав, що в середині поля йому не так комфортно грати, і якщо поставити його ближче до воріт суперника, там він буде кориснішим. Я його послухав і ви бачите результат.

Також я задоволений і Андре Сілвою, і Тімо Вернером – хоча Тімо мав травму, він і зараз іноді відчуває дискомфорт, але його ситуація не така погана, згодом усе налагодиться. Наша хороша командна робота – ось головний ключ до успіху, завдяки якому ми потрапили до плей-оф, і тепер цікаво, з ким ми зіграємо навесні", - відзначив Розе.

Раніше Лейпциг розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом 11396
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО 6336
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 52924
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було 7267
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4880
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13226
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186962
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6986
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14236
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28947 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 34023
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19231