Тренер Лейпцига: Шахтар гідно виступ у Лізі чемпіонів

Лейпциг завдяки командній роботі зміг обіграти Шахтар та вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Марко Розе.

"Ми обіграли суперника, який зарекомендував себе сильною командою, який гідно виступав у цій Лізі чемпіонів. І я можу побажати Шахтарю лише найкращого, особливо коли вони опинилися в нинішній, дуже складній ситуації.

Щодо своєї команди можу додати – мені дуже подобається та якість, яку показує команда, і те, що мої хлопці мають амбіції. І не тільки. У Крістофера Нкунку є маленький син, і те, що він відсвяткував свій гол з маленькою червоною кулькою – це саме посвята синові. Мене як тренера радують подібні моменти, а не тільки ігровий розвиток Нкунку – хоча він прогресує і цим допомагає мені. Я знаю його хороші якості, він одного разу підійшов до мене і сказав, що в середині поля йому не так комфортно грати, і якщо поставити його ближче до воріт суперника, там він буде кориснішим. Я його послухав і ви бачите результат.

Також я задоволений і Андре Сілвою, і Тімо Вернером – хоча Тімо мав травму, він і зараз іноді відчуває дискомфорт, але його ситуація не така погана, згодом усе налагодиться. Наша хороша командна робота – ось головний ключ до успіху, завдяки якому ми потрапили до плей-оф, і тепер цікаво, з ким ми зіграємо навесні", - відзначив Розе.