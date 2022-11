Мілан зацікавлений у продовженні контракту з нападником Олів'є Жиру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Перемовини з французом почнуться незабаром.

Чинний контракт з 36-річним гравцем збігає у червні 2023 року.

Not just Rafa Leao's contract. AC Milan are also set to discuss new deal with Olivier Giroud as he's performing at top level, negotiations will take place soon. 🔴⚫️ #ACMilan



Current deal expires in June 2023 but Giroud's really happy with AC Milan life and project. pic.twitter.com/mTPiPoMaeY