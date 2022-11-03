Шахтар поступився РБ Лейпцигу в Лізі чемпіонів (0:4) через швидкий гол.

Про це розповів вінгер "гірників" Іван Петряк.

"Ми готувались, емоцій було достатньо, тренер нас сильно мотивував. Ми хотіли перемогти, але це футбол. Повторюся: швидкий гол усе вирішив. Нам потрібна була лише перемога, і нормально, що команда почала відкриватися, тому ми й програли".

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"Мене збивали, і я відчував, що суперник ще й зверху на мене впав. Я відчув дотик і не зміг устояти на ногах, однак суддя, який був поруч, і боковий рефері мовчали. Напевно, вони звикли до такої гри, а ми - ні. Якби я зміг устояти на ногах, устояв би", - сказав Петряк.