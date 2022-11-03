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Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій

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Розклад матчів Ліги конференцій
Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23

6 тур, 03 листопада

17:30 Башакшехір - Хартс

17:30 РФС - Фіорентина

19:45 АЗ Алкмар - Дніпро-1 

19:45 Аполлон - Вадуц

19:45 Гент - Молде

19:45 Жальгіріс - Слован

19:45 Пюнік - Базель

19:45 Славія - Сівасспор

19:45 ЧФР Клуж - Баллкані

19:45 Юргорден - Шемрок Роверс

22:00 Кельн - Ніцца

22:00 Лех - Вільярреал

22:00 Партизан - Словацко

22:00 Сількеборг - Андерлехт

22:00 Стяуа - Вест Гем

22:00 Хапоель Беер-Шева - Аустрія

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