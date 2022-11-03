Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 листопада, відбудуться матчі 6 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
6 тур, 03 листопада
17:30 Башакшехір - Хартс
17:30 РФС - Фіорентина
19:45 АЗ Алкмар - Дніпро-1
19:45 Аполлон - Вадуц
19:45 Гент - Молде
19:45 Жальгіріс - Слован
19:45 Пюнік - Базель
19:45 Славія - Сівасспор
19:45 ЧФР Клуж - Баллкані
19:45 Юргорден - Шемрок Роверс
22:00 Кельн - Ніцца
22:00 Лех - Вільярреал
22:00 Партизан - Словацко
22:00 Сількеборг - Андерлехт
22:00 Стяуа - Вест Гем
22:00 Хапоель Беер-Шева - Аустрія