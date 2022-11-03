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Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 05:30 215 0
Жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

2 листопада відбулися останні матчі 6 туру Ліги чемпіонів. 

У матчах останнього туру РБ Лейпциг та Мілан, здобувши перемоги у вирішальних битвах, здобули останні путівки до 1/8 фіналу.

Жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада у швейцарському Ньоні.

На цьому етапі представлені такі країни: Англія (4), Німеччина (4), Італія (3), Португалія (2), Іспанія (1), Франція (1), Бельгія (1).

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Усі учасники 1/8 фіналу: Переможці груп: Наполі (Італія), Порту (Португалія), Баварія (Німеччина), Тоттенхем (Англія), Челсі (Англія), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Бенфіка (Португалія).

Другі місця груп: Ліверпуль (Англія), Брюгге (Бельгія), Інтер (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Мілан (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Боруссія Д (Німеччина), ПСЖ (Франція).

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