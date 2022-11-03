Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Перший тайм заверешно! Динамо поступається Фенербахче.

45' Гол! Динамо пропускає! Подача з кутового пішла, Аран відірвався від Ваната і головою пробив у дальній кут воріт.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Ванат намагався прострілити з лівого флангу. Гюлер опустився в оборону і перехопив цей крос.

42' Сидорчук намагався виконати закидання на Буяльського. Салай головою перехопив цю передачу.

40' Валенсія пробивав з досить близької дистанції, але пробити щильну оборону Динамо вінгеру Фенербахче не вдалося.

38' Пішла подача з кутового у штрафний майданчик Динамо. Від голови Азіза м'яч полетів подалі від воріт киян.

36' Сидорчук налетів на Гюлера. Арбітр обмежився усним попередженням.

34' Чергова помилка в обороні Динамо. Валенсія перехопив м'яч і пробивав з гострого кута, але влучив у сітку з зовнішньої сторони воріт.

32' Ванат втікав у контратаку, але помилився з передачею на Буяльського і віддав м'яч супернику.

30' Закидання на Самуеля пішло. Вівчаренко поставив корпус і дав м'ячу вийти за межі поля.

28' Шепелєв виконував закидання на Ваната, але Владислав не встиг дістатися до м'яча.

26' По черзі команди контролюють м'яч. Не йдуть активно в атаку кияни після пропущеного голу.

24' Арбітр переглядав гол на рахунок можливого офсайду, але гол все ж було зараховано.

23' Гол! Фенербахче відкриває рахунок у матчі! Бущан помилився на виході, зіткнувшись із суперником та партнером по команді. М'яч підхопив Гюлер і забив у порожні ворота.

21' 65% володіння м'яча від Фенербахче. Гості сьогодні грають першим номером.

19' Гюлер на фланзі накрутив Вівчаренка, але повернувся в захист Сидорчук і підстрахував партнера.

17' Дос Сантос по флангу забігав, але трохи не встиг до м'ячаю Удар від воріт.

16' Пробивав по воротах Валенсія - Тимчик блокує цей постріл.

14' Бєсєдін заробив штрафний у боротьбі з Азізом. Чимало боротьби на початку поєдинку.

12' Черговий фол у центрі поля. На цей раз Буяльський дав по обличчю Азізу.

10' Ванат після рикошету пробивав по воротах з вбивчої позиції, але вище воріт пішов м'яч.

9' Попов у центрі поля збив Батшуаї. Штрафний для гостей.

8' Сидорчук виконував закидання на Тимчика, але пас вийшов засильним. Фенербахче розпочинає позиційну атаку.

7' Циганков флангом проривався, однак задалеко відпустив м'яч. Удар від воріт.

6' Розрізний пас поміж захисників Фенербахче пройшов, але Ванат не набігав на цю передачу. М'яч в руках у голкіпера.

5' Салай пробивав головою після подачі Гюлера. Трохи вище воріт пролетів м'яч.

4' Вівчарекно завалив Самюела. Стандартне положення для гостей.

3' Шепелєв боровся у центрі поля і заробив штрафний удар.

2' Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг заробити кутовий.

1' Матч розпочався!

Лунає Гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло

Фенербахче: Байиндир, Осайі-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї

Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг

Київське Динамо зіграє проти турецького Фенербахче в шостому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.