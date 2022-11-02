Сельта призначила нового головного тренера

У Сельти змінився тренер

Сельта призначила Карлоса Карвальяла новим головним тренером клубу.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

56-річний фахівець підписав контракт до червня 2024 року.

Останнім клубом досвідченого тренера був Аль-Вахда з Саудівської Аравії. Він відомий по своїй роботі у Бразі.

Також він працював з такими клубами, як Лейшоеш, Віторія Сетубал, Белененсеш, Бейра Мар, Астерас Тріполіс, Марітіму, Спортінг , Бешикташ, Шеффілд Венсдей, Суонсі та Ріо Аве.

Раніше Сельта поступилась Альмерії.