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Сельта призначила нового головного тренера

Сьогодні 19:25 258 0
У Сельти змінився тренер
Сельта призначила нового головного тренера
#Сельта, #Ла-Ліга

Джерело - rccelta.es.

Сельта призначила Карлоса Карвальяла новим головним тренером клубу.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

56-річний фахівець підписав контракт до червня 2024 року. 

Останнім клубом досвідченого тренера був Аль-Вахда з Саудівської Аравії. Він відомий по своїй роботі у Бразі.

Також він працював з такими клубами, як Лейшоеш, Віторія Сетубал, Белененсеш, Бейра Мар, Астерас Тріполіс, Марітіму, Спортінг , Бешикташ, Шеффілд Венсдей, Суонсі та Ріо Аве.

Раніше Сельта поступилась Альмерії.

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