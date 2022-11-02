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Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Лейпцигом

Сьогодні 18:25 49 0
Став відомий стартовий склад Шахтаря
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига у шостому турі Ліги чемпіонів.

Актуально: Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік

РБ Лейпциг: Блазвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаї, Вернер, Нкунку – Сілва

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа-Рамос, Хенрікс

Гра відбудеться у вівторок, 2 листопада, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 19:45 за київським часом.

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