СК Дніпро-1 оголосив список гравців на матч з АЗ Алкмар

Джерело - scdnipro1.com.
У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
На гру тренерський штаб взяв 21 футболіста:
Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак,
Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес,
Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан
Форвард: Артем Довбик
Матч відбудеться у четвер, 3 листопада. Початок матчу о 19:45 за київським часом.