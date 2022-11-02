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СК Дніпро-1 оголосив список гравців на матч з АЗ Алкмар

Сьогодні 18:11 203 0
Олександр Кучер визначився з футболістами, які мають шанс зіграти в останньому турі групи Ліги конференцій.
СК Дніпро-1 оголосив список гравців на матч з АЗ Алкмар
#АЗ Алкмар, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

На гру тренерський штаб взяв 21 футболіста:

Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак,

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес,

Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан

Форвард: Артем Довбик

Матч відбудеться у четвер, 3 листопада. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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