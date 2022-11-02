Рух знову обіграв Галатасарай у Юнацькій лізі УЄФА

Рух вийшов в 1/16 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Рух обіграв Галатасарай у матчі-відповіді 2-го раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

Перша гра завершилася звитягою львів’ян на виїзді – 3:1. За підсумками двох матчів українська команда вийшла в 1/16 фіналу турніру.

Юнацька ліга УЄФА

Другий раунд плей-оф чемпіонів, Матч-відповідь

02 листопада

Рух (Львів, Україна) - Галатасарай (Стамбул, Туреччина) 3:1 (1:0)

(Перший матч 3:1)

Голи: 1:0 - 11 Федор, 2:0 - 76 Федор, 3:0 - 78 Русяк, 3:1 - 90+1 Баран Аксака (пен.)

Нереалізоване пенальті: Роман, 65 (воротар)

Попередження: Столярчук, 24; Боцьків, 53.

Вилучення: Янкат Їлмаз (Галатасарай), 27.

Рух U-19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Кітела (Товарницький, 56), Підгурський (Бойко, 56), Сапуга, О.Федор, Добрянський (Русяк, 66), Столярчук (Боцьків, 49), Пастух (Михальчук, 66).