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Шахтар U-19 зіграв внічию з Лейпцигом у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 16:10 157 0
Гірники виступлять в 1/16 фіналу
Шахтар U-19 зіграв внічию з Лейпцигом у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.

В рамках шостого туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 зіграв внічию з РБ Лейпциг.

Матч завершився з рахунком 0:0.

У підсумки гірники з 10 очками зайняли друге місце у групі.

Юнацька Ліга УЄФА
Груповий раунд, 6 тур
02 листопада

Шахтар U-19 - Лейпціг U-19 0:0

Шахтар: Барченко, Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана (Башмарін, 76), Погорілий, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарьов (Огарков, 85)

Раніше Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА.

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