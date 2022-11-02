Шахтар U-19 зіграв внічию з Лейпцигом у Юнацькій лізі УЄФА

Гірники виступлять в 1/16 фіналу

Джерело - Чемпіон.

В рамках шостого туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 зіграв внічию з РБ Лейпциг.

Матч завершився з рахунком 0:0.

У підсумки гірники з 10 очками зайняли друге місце у групі.

Юнацька Ліга УЄФА

Груповий раунд, 6 тур

02 листопада

Шахтар U-19 - Лейпціг U-19 0:0

Шахтар: Барченко, Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана (Башмарін, 76), Погорілий, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарьов (Огарков, 85)

Раніше Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА.