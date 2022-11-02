Шахтар U-19 зіграв внічию з Лейпцигом у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
В рамках шостого туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 зіграв внічию з РБ Лейпциг.
Матч завершився з рахунком 0:0.
У підсумки гірники з 10 очками зайняли друге місце у групі.
Юнацька Ліга УЄФА
Груповий раунд, 6 тур
02 листопада
Шахтар U-19 - Лейпціг U-19 0:0
Шахтар: Барченко, Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана (Башмарін, 76), Погорілий, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарьов (Огарков, 85)
Раніше Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА.