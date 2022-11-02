Сунесс: Не вважаю, що Каземіро - великий гравець

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро - просто хороший гравець.

Про це заявив колишній футболіст збірної Шотландії Грем Сунесс.

"Так, Каземіро робитиме різницю для команди. Але я не вважаю, що це великий гравець. Ви звинувачуєте мене, що я називаю його просто хорошим футболістом. Але так і є, він просто хороший, але не великий. Він виступає на 7,5 з 10 кожного тижня. Для мене це означає, що він лише хороший виконавець у цій команді", - сказав Сунесс.