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Сунесс: Не вважаю, що Каземіро - великий гравець

Сьогодні 14:41 126 0
Ексгравець збірної Шотландії розповів про новачка МЮ
Сунесс: Не вважаю, що Каземіро - великий гравець
#Каземіро, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Clieus.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро - просто хороший гравець.

Про це заявив колишній футболіст збірної Шотландії Грем Сунесс.

"Так, Каземіро робитиме різницю для команди. Але я не вважаю, що це великий гравець. Ви звинувачуєте мене, що я називаю його просто хорошим футболістом. Але так і є, він просто хороший, але не великий. Він виступає на 7,5 з 10 кожного тижня. Для мене це означає, що він лише хороший виконавець у цій команді", - сказав Сунесс.

Нагадаємо, Де Йонг не хоче переходити в АПЛ.

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