Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Матч відбудеться завтра, 3 листопада

Джерело - УЄФА.

На матчі 6-го туру групового раунду Ліги Європи між Олімпіакосом та Нантом працюватиме четвірка українських арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері стане Сергій Бойко. Бокові арбітри: Валентин Куцев та Володимир Володін. Четвертий суддя - Анатолій Абдула.

Арбітр VAR - Петро Ласик, асистент VAR арбытра - Павло Пскіт (обидва - Польща).

Матч відбудеться завтра, 3 листопада о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, на матч Шахтар - Лейпциг призначена англійська бригада арбітрів.