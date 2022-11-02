Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Джерело - УЄФА.
На матчі 6-го туру групового раунду Ліги Європи між Олімпіакосом та Нантом працюватиме четвірка українських арбітрів.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним рефері стане Сергій Бойко. Бокові арбітри: Валентин Куцев та Володимир Володін. Четвертий суддя - Анатолій Абдула.
Арбітр VAR - Петро Ласик, асистент VAR арбытра - Павло Пскіт (обидва - Польща).
Матч відбудеться завтра, 3 листопада о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, на матч Шахтар - Лейпциг призначена англійська бригада арбітрів.