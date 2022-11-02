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Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Сьогодні 13:09 152 0
Матч відбудеться завтра, 3 листопада
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи
#Ліга Європи, #Нант, #Олімпіакос, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

На матчі 6-го туру групового раунду Ліги Європи між Олімпіакосом та Нантом працюватиме четвірка українських арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері стане Сергій Бойко. Бокові арбітри: Валентин Куцев та Володимир Володін. Четвертий суддя - Анатолій Абдула.

Арбітр VAR - Петро Ласик, асистент VAR арбытра - Павло Пскіт (обидва - Польща).

Матч відбудеться завтра, 3 листопада о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, на матч Шахтар - Лейпциг призначена англійська бригада арбітрів.

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