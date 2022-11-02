Олександрія прийматиме матчі УПЛ на домашній арені без згоди суперників

Матч з Колосом в 11-му турі УПЛ відбудеться на арені Ніка

Джерело - офіційний сайт Олександрії.

Олександрія буде проводити матчі УПЛ на домашньому стадіоні команди - Ніка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер не потрібна згода суперника, щоб організовувати матч поза межами чотирьох базових регіонів - у Києві, Київській, Львівській та Закарпатській областях.

Ці зміни до регламенту були прийняті на засіданні Виконавчого комітету УАФ 28 жовтня.

Зараз достатньо лише дозволу від обласної військової адміністрації, який Олександрія вже отримала.

Матч з Колосом в 11-му турі УПЛ відбудеться на арені Ніка.

Раніше УПЛ перенесла матч Дніпра-1 та Олександрії.