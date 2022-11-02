Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар поступається Лейпцигу і відправляється в Лігу Європи УЄФА.

90' Тотовиький опинився на ударній позиції, але трохи підскочив м'яч і Андрій пробив вище.

89' Сікан грубо зіграв у підкаті проти Гвардіола. Жовта картка для українського нападника.

87' Тотовицький та Михайліченко не розібралися з тим, хто має підібрати м'яч і в підсумку снаряд викотився за межі поля.

85' Пішла подача в штрафний майданчик Шахтаря. Бондар головою вибив м'яч подалі.

83' На Форсберга пішло закидання, але Еміль опинився в офсайді.

82' Бондар пробивав головою після кутового - м'яч в руках у голкіпера.

81' Заключна заміна в Шахтаря: Криськів вийшов на поле замість Бондаренка.

80' Сікан пробивав, від захисника на кутовий пішов м'яч.

78' Черговий простріл і черговий кутовий від "биків".

77' Сімакан прострілював з правого флангу. Від Михайліченка м'яч пішов на кутовий.

76' Нкунку зі штрафного пробивав - трохи вище воріт.

75' Ольмо заробив небезпечний штрафний біля карного майданчику "гірників".

74' Заміна від Йовичевича: Тотовицький вийшов на поле замість Мудрика.

73' Мудрик класно пробивав з-за меж штрафного. Над поперечкою просвистів м'яч.

72' Непогано "гірники" проривался до воріт Лейпцига, але до удару справа не дійшла.

70' Лейпциг знову атакував, але на цей раз боковий арбітр зафіксував офсайд.

68' Гол! 4:0! Розіграли штрафний "бики" Ольмо пробив обвідним ударом точно у дальній кут воріт. Без шансів для Трубіна.

67' Потрійна заміна від Лейпцига: замість Сімакана, Собослаї та Раума на поле вийшли Хенрікс, Ольмо та Гальстенберг.

66' Тейлор намагався виправити обрізку Бондаренка і був змушений сфолити на жовту картку.

64' Пішло закидання на Сікана, але Орбан вискочив з-за спини і перехопив м'яч.

62' Гол! Шахтар пропускає третій. Собослаї вийшов один на один, обіграв Трубіна і забив у порожні ворота.

60' Бондаренко пішов у обіграш в центрі поля, але втратив м'яч в оточенні декількох суперників.

58' Потрійна заміна в складі Шахтаря: замість Коноплі, Судакова та Траоре на поле вийшли Тейлор, Джурасек та Сікан.

57' Форсбегр збив на фланзі Коноплю. Небезпечний штрафний для Шахтаря.

56' Перевірив арбітр VAR епізод на можливий офсайд. Пенальті не буде.

55' Втікали "гірники" в контратаку, Кампль збив Траоре, але арбітр зафіксував офсайд.

54' Лейпциг класну атаку розгорнув, Форсберг з ходу пробивав - Трубін перевів м'яч на кутовий.

53' Мудрик виконував подачу в штрафний майданчик. Траоре до м'яча не дістався.

52' Раум поставив спину і зупинив Мудрика з порушенням правил.

50' Гол! Лейпциг забиває другий гол у матчі. Сімакан головою скинув на дальню стійку, куди набіг Сілва і пробив у ближній кут воріт.

48' Пішла подача з корнера, гості відбиваються.

47' Михайліченко прострілював з лівого флангу, до Петряка м'яч не дійшов - кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! "Гірники" поступаються після 45 хвилин.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Петряк класно прострілював, Бондаренко пропустив м'яч далі, але Мудрик не зміг пробити у боротьбі із захисником.

43' Траоре класно корпусом зіграв і відпасував на Петряка, але той дуже невдало подав на дальню стійку.

42' Бондаренко в підкаті влетів у Орбана, штрафний для гостей.

41' Голкіпер задалеко вийшов з воріт і була змога пробити в Траоре, але пас на Мудрика вийшов невдалим.

39' Траоре боровся у центрі поля і заробив штрафний удар.

37' Петряк боровся з Гвардіолом, арбітр знову не реагує.

36' Мудрик втікав по флангу і прострілив на Траоре, але Ласіну накрив захисник.

35' Степаненко черговий фол зробив у центрі поля. Провів бесіду з капітаном Шахтаря головни арбітр.

34' На Коноплю пішов пас на хід, Юхим трохи не дістався до м'яча.

32' Нкунку прострілював у центр штрафного майданчика, однак там нікого з партнерів не опинилося.

31' Петряк наважився на дальній удар, повз ворота пройшов м'яч.

30' Конопля подачу виконував на Траоре, але голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

29' Пробивав Форсберг з-за меж штрафного майданчика. Трубін без проблем склався і забрав м'яч у руки.

27' Контролює Лейпциг м'яч і не особливо поспішає йти в атаку.

25' Пішла подача зі штрафного - Траоре головою вибив м'яч.

24' Сімакан по флангу проривався і ціною жовтої картки Михайліченко був змушений порушити правила.

22' Траоре намагвся втікти від захисника, однак боковий арбітр зафіксував офсайд.

21' Петряк перед штрафним майданчиком впав, але свисток арбітра промовчав.

20' Закидання на Коноплю виконував Матвієнко, але Юхим трохи не встиг до м'яча.

19' Заміна в складі Лейпцига: замість травмованого Вернера на поле вийшов Форсберг.

17' Вернер знову сигналізує, що не може продовжити м'яч. На нас очікує заміна.

16' Сімакан виконував простріл з правого флангу - м'яч прийшов у руки Трубіну.

15' Вернер на газоні опинився. Медики на полі надаються допомогу.

14' Пішла подача зі штрафного, оборонець Шахтаря вибив м'яч подалі від своїх воріт.

13' Степаненко грубо в підкаті зіграв на фланзі. Усним попередженням обмежився арбітр.

12' Закидання на Раума пішло - положення "поза грою" зафіксував арбітр.

10' Гол! Лейпциг відкриває рахунок у матчі. Судаков втратив м'яч у центрі поля. Вернер пробивав по воротах, хоча Трубін і врятував "гірників" Нкунку на добиванні пробив повз українського кіпера.

9' Мудрик втікав у контратаку і пасував на партнера, але Бондаренка збили в центрі поля.

8' Нкунку під удар скинув Вернеру, той низом пробив - Трубін рятує Шахтар.

7' Раум невдало прийняв м'яч на фланзі і випустив снаряд за межі поля.

6' Шахтар контролює м'яч на власній половині поля і виманює гравців Лейпцигана свою половину поля.

4' Петряк виконував простріл у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів не відгукнувся на цю передачу.

3' Нкунку отримав м'яч у штрафному майданчику. Бондар поставив корпус і не дав французу пробити по воротах.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік

РБ Лейпциг: Блазвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаї, Вернер, Нкунку – Сілва

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа-Рамос, Хенрікс

Донецький Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига у шостому турі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться у вівторок, 2 листопада, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.