Шахтар - РБ Лейпциг 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

19' Заміна в складі Лейпцига: замість травмованого Вернера на поле вийшов Форсберг.

17' Вернер знову сигналізує, що не може продовжити м'яч. На нас очікує заміна.

16' Сімакан виконував простріл з правого флангу - м'яч прийшов у руки Трубіну.

15' Вернер на газоні опинився. Медики на полі надаються допомогу.

14' Пішла подача зі штрафного, оборонець Шахтаря вибив м'яч подалі від своїх воріт.

13' Степаненко грубо в підкаті зіграв на фланзі. Усним попередженням обмежився арбітр.

12' Закидання на Раума пішло - положення "поза грою" зафіксував арбітр.

10' Гол! Лейпциг відкриває рахунок у матчі. Судаков втратив м'яч у центрі поля. Вернер пробивав по воротах, хоча Трубін і врятував "гірників" Нкунку на добиванні пробив повз українського кіпера.

9' Мудрик втікав у контратаку і пасував на партнера, але Бондаренка збили в центрі поля.

8' Нкунку під удар скинув Вернеру, той низом пробив - Трубін рятує Шахтар.

7' Раум невдало прийняв м'яч на фланзі і випустив снаряд за межі поля.

6' Шахтар контролює м'яч на власній половині поля і виманює гравців Лейпцигана свою половину поля.

4' Петряк виконував простріл у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів не відгукнувся на цю передачу.

3' Нкунку отримав м'яч у штрафному майданчику. Бондар поставив корпус і не дав французу пробити по воротах.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік

РБ Лейпциг: Блазвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаї, Вернер, Нкунку – Сілва

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа-Рамос, Хенрікс

Донецький Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига у шостому турі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться у вівторок, 2 листопада, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.