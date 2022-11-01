Чорноморець може зіграти з Динамо в Одесі

Джерело - dynamomania.com.
Чорноморець та Динамо можуть домовитись про проведення очного матчу 11-го турі УПЛ в Одесі.
Про це повідомляє Динамоманія.
Цей розвиток подій є в планах київського клубу. У такому випадку Динамо після гри Ліги Європи з Фенербахче у Кракові переїде до Кишинева, а звідти до Південної Пальміри.
Також в Одеському регіоні може відбутися зустріч юнацьких команд.
Попередні домашні зустрічі Чорноморець проводив у Ковалівці на стадіоні Колоса.
Цього тижня Виконком УАФ вніс правки до регламенту УПЛ - окрім чотирьох основних регіонів матчі можна проводити в інших містах з погодження з військовими адміністраціями.