Чорноморець може зіграти з Динамо в Одесі

Чорноморець та Динамо можуть домовитись про проведення очного матчу 11-го турі УПЛ в Одесі.

Про це повідомляє Динамоманія.

Цей розвиток подій є в планах київського клубу. У такому випадку Динамо після гри Ліги Європи з Фенербахче у Кракові переїде до Кишинева, а звідти до Південної Пальміри.

Також в Одеському регіоні може відбутися зустріч юнацьких команд.

Попередні домашні зустрічі Чорноморець проводив у Ковалівці на стадіоні Колоса.

Цього тижня Виконком УАФ вніс правки до регламенту УПЛ - окрім чотирьох основних регіонів матчі можна проводити в інших містах з погодження з військовими адміністраціями.