Азар може продовжити кар’єру в Астон Віллі

Півзахисник мадридського Реала Еден Азар може повернутися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Defensa Central.

Хавбек може продовжити кар’єру в Астон Віллі. Новий головний тренер клубу АПЛ Унаї Емері вже дав згоду на цей трансфер. В разі переходу 31-річний бельгієць отримає ключову атакувальну роль на полі.

Реал та Азар усвідомлюють, що після ЧС-2022 їхні шляхи, ймовірно, розійдуться. Іспанський клуб готовий вислухати вигідні трансферні пропозиції по футболісту.

У поточному сезоні Еден Азар забив 1 гол та зробив 1 асист у 6 матчах.

Раніше Реал шукав Азару новий клуб протягом трьох останніх трансферних вікон.