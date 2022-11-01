Азар може продовжити кар’єру в Астон Віллі

Джерело - footboom.com.
Півзахисник мадридського Реала Еден Азар може повернутися в чемпіонат Англії.
Про це повідомляє Defensa Central.
Хавбек може продовжити кар’єру в Астон Віллі. Новий головний тренер клубу АПЛ Унаї Емері вже дав згоду на цей трансфер. В разі переходу 31-річний бельгієць отримає ключову атакувальну роль на полі.
Реал та Азар усвідомлюють, що після ЧС-2022 їхні шляхи, ймовірно, розійдуться. Іспанський клуб готовий вислухати вигідні трансферні пропозиції по футболісту.
У поточному сезоні Еден Азар забив 1 гол та зробив 1 асист у 6 матчах.
Раніше Реал шукав Азару новий клуб протягом трьох останніх трансферних вікон.