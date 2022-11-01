Манчестер Сіті ризикує втратити Гюндогана вільним агентом

Контракт хавбека спливає наприкінці сезону

Контракт Ілкая Гюндогана з Манчестер Сіті спливає наприкінці сезону і домовитися щодо нової угоди чемпіони Англії зі своїм хавбеком поки що не можуть.

Про це повідомляє Football Insider.

Інтерес до Гюндогана проявляє Баварія, сам 32-річний німець не проти повернення до Бундесліги. Проте рішення щодо свого майбутнього Гюндоган прийматиме лише після чемпіонату світу-2022.

Окрім Баварії, Гюндоганом цікавляться Барселона та Ювентус. У нинішньому сезоні на рахунку півзахисника 2 голи та 1 асист у 16 ​​матчах у всіх турнірах.