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Манчестер Сіті ризикує втратити Гюндогана вільним агентом

Сьогодні 17:40 111 0
Контракт хавбека спливає наприкінці сезону
Манчестер Сіті ризикує втратити Гюндогана вільним агентом
#Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Контракт Ілкая Гюндогана з Манчестер Сіті спливає наприкінці сезону і домовитися щодо нової угоди чемпіони Англії зі своїм хавбеком поки що не можуть.

Про це повідомляє Football Insider.

Інтерес до Гюндогана проявляє Баварія, сам 32-річний німець не проти повернення до Бундесліги. Проте рішення щодо свого майбутнього Гюндоган прийматиме лише після чемпіонату світу-2022.

Окрім Баварії, Гюндоганом цікавляться Барселона та Ювентус. У нинішньому сезоні на рахунку півзахисника 2 голи та 1 асист у 16 ​​матчах у всіх турнірах.

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