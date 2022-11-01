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Бензема відновив тренування після травми

Сьогодні 09:11 133 0
Карім Бензема повернувся до тренувань
Бензема відновив тренування після травми
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Форвард Реала Карім Бензема відновив тренування після пошкодження стегна лівої ноги.

Про це повідомляє L'Equipe.

Поки що Бензема працює окремо від загальної групи разом із півзахисником Орельєном Чуамені. Головна мета Бензема – набрати оптимальну форму до старту ЧС-2022. До турніру у Катарі залишилося три тижні.

Нагадаємо, Бензема пропустив 10 днів і три останні матчі Реала. У нинішньому сезоні на його рахунку 6 голів та 1 асист у 11 матчах за мадридський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Бензема пропустить матч Ліги чемпіонів з Лейпцигом.

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