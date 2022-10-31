Вацко: Єдиний пул УПЛ тепер зможуть організувати лише плюси

Єдиний телепул УПЛ може організувати лише медіаплатформа 1+1.

Таку думку висловив журналіст Віктор Вацко.

"Кожен клуб платить внесок на сезон в УПЛ у розмірі 1 190 000 гривень. Від 16 клубів УПЛ отримує 19 040 000 гривень на сезон. Це пів мільйона доларів. За що? За що, клуби, ви платите пів мільйона доларів внеску в УПЛ? За те, що працівники УПЛ створюють вам календар, на який ви потім успішно та ефектно кладете, тому що вам так хочеться".

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"Які функції УПЛ? Єдиний пул організувати тепер, після того, що сталося, зможе, по-моєму, тільки одна структура - це плюси. Вже не цього сезону, але ще, може, зможе. Спонсори, який УПЛ повинна затягувати в наш футбол, після того всього, що вони бачать зараз (єдиного телепулу немає, календаря немає, кожен робить те, що хоче), в цей безлад, в цей первіснообщинний лад не зайдуть ніколи", - сказав Вацко.