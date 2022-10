Головний тренер Мілану Стефано Піолі продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі".

Нова угода розрахована до 30 червня 2025. Піолі очолив Мілан в жовтні 2019 року.

⚠️ LIVE ⚠️



The Coach is celebrating his extension with the Rossoneri fans, join us! 📲



Il mister festeggia il suo rinnovo insieme ai tifosi rossoneri, unisciti a noi! 📲 #SempreMilan