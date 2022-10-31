Розпочалося голосування за найкращого гравця Шахтаря в жовтні

Джерело - Чемпіон.

Розпочалося голосування за найкращого гравця Шахтаря за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

На нагороду номіновані Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Бондаренко та Данило Сікан.

⚒ Хто був найкращим гравцем «Шахтаря» у жовтні? 🧡



Судаков, Мудрик, Бондаренко або Сікан? Голосуйте в опитуванні в нашому Telegram-каналі ⬇

https://t.co/fPFZ7qyIEc pic.twitter.com/MKP1FgIppS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 31, 2022

Судаков у жовтні зробив 3 асисти, на рахунку Мудрика 5 голів та 4 асисти, Бондаренко провів 6 матчів (5 повних), Сікан відзначився 4 забитими м’ячами та 1 результативною передачею.