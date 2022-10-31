Головне
Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса
Вчора 06:26 7007
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:39 418
Турнірні розклади групи F Ліги чемпіонів: варіанти виходу Шахтаря до плей-оф
Сьогодні 18:22 202
Прокуратура просить обрати для Запісоцького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Сьогодні 17:29 250
Беленюк піде на вибори президента НОК України
Сьогодні 17:17 193
Шахтар - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:25 597
Колос переграв Верес у 10 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 250
Зубков потрапив у заявку Шахтаря на матч з Лейпцигом
Сьогодні 12:10 247
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця
Сьогодні 11:45 1584
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції
Сьогодні 11:14 250704
Прямі трансляції

Судаков, Мудрик, Бондаренко та Сікан - претенденти на звання гравця місяця в Шахтарі

Сьогодні 17:56 158 0
Розпочалося голосування за найкращого гравця Шахтаря в жовтні
Судаков, Мудрик, Бондаренко та Сікан - претенденти на звання гравця місяця в Шахтарі
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Розпочалося голосування за найкращого гравця Шахтаря за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

На нагороду номіновані Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Бондаренко та Данило Сікан.

Судаков у жовтні зробив 3 асисти, на рахунку Мудрика 5 голів та 4 асисти, Бондаренко провів 6 матчів (5 повних), Сікан відзначився 4 забитими м’ячами та 1 результативною передачею.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 7368
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 4485
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції 250704
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 8407
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця 1584
Реал Луніна не переграв Жирону, Атлетік здолав Вільярреал: результати матчів 12 туру Ла-Ліги Реал Луніна не переграв Жирону, Атлетік здолав Вільярреал: результати матчів 12 туру Ла-Ліги 2330
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22435
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36905
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16541
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1992
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99672
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29068 1