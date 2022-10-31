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Кабаєв: Зробимо все для того, щоб вийти з чорної смуги

Сьогодні 14:38 48 0
Владислав Кабаєв прокоментував переможний матч із криворізьким Кривбасом (3:1)
Кабаєв: Зробимо все для того, щоб вийти з чорної смуги
#Динамо Київ, #Кабаєв, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Всі гравця Динамо працюють над покращенням результатів команди.

Про це розповів півзахисник киян Владислав Кабаєв.

"Вигравати завжди важливо, щоб зберігати дух переможця. Ми – Динамо Київ, і нам потрібно не зважати на інших, а дивитися на свою гру та в кожному матчі здобувати три очки. Після невдач для нас було дуже важливо забити більше одного гола, виграти та заробити ці три бали.

Актуально: Динамо - Кривбас 3:1: огляд матчу

Яка атмосфера в команді через критику Динамо? Усі гравці – дорослі люди та розуміють ситуацію, яка склалася навколо нашої команди. Хотілося б вийти з неї з гордо піднятою головою. Упевнений, що ми можемо це зробити. У кожної команди буває чорна смуга. Ситуація неприємна, але дякуємо нашим уболівальникам, які вірять в нас. Будемо робити все для того, щоб якнайшвидше розпочалася біла смуга.

Чи розмовляли в команді, як виправити ситуацію? У колективі ми дуже багато розмовляємо на цю тему – і до цієї гри, і на початку сезону, і з тренером. Можливо, вже потрібно її трохи відпустити, адже було важко психологічно. Ми всі розуміємо, в якій ми зараз ситуації, навіть без розмов. Усі виходять битися за динамівську емблему. Тяжко, але це футбол, в який ми прийшли, тому що любимо цю гру", – відзначив Кабаєв.

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