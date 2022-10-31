Головне
Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса
Вчора 06:26 6716
Зубков потрапив у заявку Шахтаря на матч з Лейпцигом
Сьогодні 12:10 105
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця
Сьогодні 11:45 580
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції
Сьогодні 11:14 250566
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 10:13 8237
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:18 4452
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:18 7245
Динамо впевнено переграло Кривбас у 10 турі УПЛ
Вчора 18:53 684
Secret з українцем у складі програла Tundra у гранд-фіналі The International 2022
Вчора 15:52 376
Львів та Металіст розписали мирову в 10 турі УПЛ
Вчора 14:58 318 1
Прямі трансляції

Колос - Верес: Стартові склади команд

Сьогодні 12:25 159 0
Матч розпочнеться о 13:00.
Колос - Верес: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Колос прийме Верес у 10 турі УПЛ.

Стартові склади команд:

Колос: Волинець – Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля – Мілько, Оріховський – Кузик, Смирний, Ільїн – Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Чорноморець, Золотов, Гончаренко, Задоя, Соловйов, Богданов, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.

Верес: Когут – Є. Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Кльоц – В. Шарай, С. Шарай, Дахновський – Гайдучик.

Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

Матч розпочнеться о 13:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 7245
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 12530
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк втратили позиції 250566
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою 6050
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 8237
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5952 1
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9637
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85589
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11887 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15772
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31819
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93564 1