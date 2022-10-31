Колос - Верес: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Колос прийме Верес у 10 турі УПЛ.
Стартові склади команд:
Колос: Волинець – Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля – Мілько, Оріховський – Кузик, Смирний, Ільїн – Лисенко.
Запасні: Маханьков, Фесюн, Чорноморець, Золотов, Гончаренко, Задоя, Соловйов, Богданов, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.
Верес: Когут – Є. Пасіч, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Кльоц – В. Шарай, С. Шарай, Дахновський – Гайдучик.
Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Матч розпочнеться о 13:00.