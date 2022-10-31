Джерело - football24.ua.
Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав реальний шанс перейти в АПЛ.
Про це повідомляє The Athletic.
Матвієнко став головним кандидатом на зимове підсилення Брайтона. Можливий трансфер оцінюють у 20 мільйонів євро.
Придбання українського захисника особисто лобіює Роберто Де Дзербі. Клуб пообіцяв новому тренеру підсилення, сторони вже обговорили список італійця.
Переговори між Брайтоном і Шахтарем ще не розпочалися. "Чайки" йдуть на 8 місці в АПЛ, а на вихідних обіграли Челсі.
Раніше повідомлялося, що Матвієнко був близьким до переходу в Аякс.