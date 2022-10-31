Микола Матвієнко може змінити клуб

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав реальний шанс перейти в АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

Матвієнко став головним кандидатом на зимове підсилення Брайтона. Можливий трансфер оцінюють у 20 мільйонів євро.

Придбання українського захисника особисто лобіює Роберто Де Дзербі. Клуб пообіцяв новому тренеру підсилення, сторони вже обговорили список італійця.

Переговори між Брайтоном і Шахтарем ще не розпочалися. "Чайки" йдуть на 8 місці в АПЛ, а на вихідних обіграли Челсі.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко був близьким до переходу в Аякс.