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Матвієнко може перейти у клуб АПЛ

Сьогодні 12:40 185 0
Микола Матвієнко може змінити клуб
Матвієнко може перейти у клуб АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Де Дзербі, #Микола Матвієнко, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав реальний шанс перейти в АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

Матвієнко став головним кандидатом на зимове підсилення Брайтона. Можливий трансфер оцінюють у 20 мільйонів євро.

Придбання українського захисника особисто лобіює Роберто Де Дзербі. Клуб пообіцяв новому тренеру підсилення, сторони вже обговорили список італійця.

Переговори між Брайтоном і Шахтарем ще не розпочалися. "Чайки" йдуть на 8 місці в АПЛ, а на вихідних обіграли Челсі.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко був близьким до переходу в Аякс.

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