Зубков потрапив у заявку Шахтаря на матч з Лейпцигом

Зубков вирушив на матч з Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич обрав гравців, які отримають шанс зіграти у поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

До заявки Шахтаря на гру з РБ Лейпциг потрапили 27 гравців:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Матч відбудеться 2 листопада, початок гри о 19:45. "Гірників" влаштує лише перемога, тоді як німцям достатньо нічиєї, аби вийти у плей-оф турніру.

Раніше повідомлялося, що Зубков травмувався у матчі з Олександрією.