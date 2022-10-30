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Маліновський готовий перейти в Рому

Сьогодні 18:40 110 0
Маліновський готовий перейти в Рому
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Рома

Джерело - Tribuna.com.

Рома, шукаючи якісного та забивного атакувального півзахисника, звернула увагу на Руслана Маліновського з Аталанти.

Про це повідомляє Romagiallorossa.it.

Підписати 29-річного українця намагається генеральний директор римського клубу Тьяго Пінто.

Римляни хотіли підписати футболіста вже в січні, проте отримали відмову. Головний тренер бергамців Джан П’єро Гасперіні не захотів втрачати такого важливого гравця посеред сезону.

Кандидатуру Маліновського підтримує головний тренер Роми Жозе Моурінью. Через це Пінто неодноразово спілкувався з родиною гравця, й це дало позитивні результати.

Маліновський висловив готовність перейти в Рому в червні наступного року, оскільки він у захваті від можливості попрацювати під керівництвом португальського коуча.

На хавбека також претендують й інші європейські клуби.

Раніше повідомлялося, що Аталанта готова продати Маліновського взимку.

В поточному сезоні Маліновський провів на полі лише 399 хвилин. Він взяв участь у 11 матчах, забив 1 гол та зробив 1 асист.

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