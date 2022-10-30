Кабаєв та Ванат вийдуть у старті Динамо на матч з Кривбасом

Зустріч розпочнеться о 17.00

Джерело - Чемпіон.

Наставники Динамо та Кривбасу визначилися зі складами команд на матч 10-го туру УПЛ.

Зустріч розпочнеться о 17.00.

Стартові склади:

Динамо: Нещерет, Караваєв, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Гармаш, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Ванат

Запасні: Бущан, Сирота, Вівчаренко, Кендзьора, Кравченко, Ігнатенко, Шепелєв, Андрієвський, Перріс, Лонвейк, Діалло, Бєсєдін

Кривбас: Сарнавський, Якимець, Ловрич, Семенов, Дібанго, Капич, Хомченовський, Задерака, Банада, Татарков, Дебелко

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Опанасенко, Устименко, Кораблін, Микитишин

Нагадаємо Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ.