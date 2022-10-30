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Львів та Металіст розписали мирову в 10 турі УПЛ

Сьогодні 14:58 116 0
Харків'яни грали в меншості з 62-ї хвилини
Львів та Металіст розписали мирову в 10 турі УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів та Металіст не визначили сильнішого в межах 10 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1. Харків'яни грали в меншості з 62-ї хвилини через вилучення Прядуна.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 30 жовтня

ФК Львів - Металіст 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Прядун, 1:1 - 78 Ременяк

Львів: Ілюьющенков, Муравський, Васильєв, Никитюк (Михайлів 65), Мильченко, Крушинський (Якимів 85), Мишенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Нич (Ременяк 75)

Металіст: Костик, Каплієнко, Порох, Мизюк, Шопін (Клименчук 83), Чайковський (Панасенко 55), Танковський, Демченко, Картушов (Коркішко 75), Підлепенець, Прядун

Жовті картки: Прядун 38, Муравський 48, Прядун 62 (друга жовта), Грисьо 65, Підлепенець 83, Вовкун 90+3

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