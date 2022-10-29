Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 10 турі УПЛ Шахтар вдома зіграв внічию з Олександрією.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Відзначимо, що гру було перервано через повітряну тривогу.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 29 жовтня
Шахтар - Олександрія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Цуріков, 1:1 - 42 Михайліченко, 2:1 - 82 Мудрик, 2:2 - 87 Демченко
Попередження: Л. Тейлор, 9 – Дришлюк, 33, Демченко, 34, Бабогло, 49, Кожушко, 87 (не на полі)
Вилучення: Л. Тейлор, 56 (друге попередження)
Шахтар: Трубін – Михайліченко, Бондар, Кривцов, Л. Тейлор – Степаненко (Матвієнко, 62) – Мудрик, Назарина, Бондаренко (Судаков, 61), Зубков (Петряк, 67) – Сікан (Траоре, 62).
Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Мельник, Мірошніченко – Дришлюк (Ковалець, 64), Рибалка (Волошин, 85), Демченко – Третьяков, Кожушко (Шулянський, 73), Калітвінцев.