Головне
Ломаченко - Ортіс - усе про бій
Сьогодні 14:20 1622
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 21:48 6504
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Сьогодні 21:33 2040
Брайтон розгромив Челсі, Тоттенгем дотиснув Борнмут: Результати 14 туру АПЛ
Сьогодні 21:24 490
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 20:26 282
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Сьогодні 20:21 638
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 19:15 5019
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:09 24273 2
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
Сьогодні 19:06 752
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 19:00 11790 4
Прямі трансляції

Скрипник: Задоволені як результатом, так і грою Ворскли

Сьогодні 21:45 120 0
Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Минаєм
Скрипник: Задоволені як результатом, так і грою Ворскли
#Ворскла, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла награла на перемогу над Минаєм у 10 тур УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Скажу так, перемога є перемога. Складно буває в протистоянні з будь-яким суперником. Ми знаємо Минай, вони – нас, доволі часто спостерігаємо за іграми одне одного. Нам було важливо після гри в Києві, де ми зіграли внічию (1:1) підтримати цей позитивний заряд.

Дуже допомогло, що ми відзначилися першими. Суперник після таких епізодів починає діяти активніше. "Стандарти" і довгі передачі становили певну загрозу для нас. Усі боролися, воротар наш, Діма, виручав. Те, чого в нього не відняти – він часто-густо виручає нас у непростих ситуаціях. Сьогодні всі хлопці добре відпрацювали. Ми задоволені сьогодні як результатом, так і грою", - відзначив Скрипник.

Нагадаємо, Ворскла впевнено переграла Минай у 10 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5019
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4576
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 11353
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 24273 2
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11790 4
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6504
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56773 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6900
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47782
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14766
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2126
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179742 7