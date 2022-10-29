Скрипник: Задоволені як результатом, так і грою Ворскли

Ворскла награла на перемогу над Минаєм у 10 тур УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Скажу так, перемога є перемога. Складно буває в протистоянні з будь-яким суперником. Ми знаємо Минай, вони – нас, доволі часто спостерігаємо за іграми одне одного. Нам було важливо після гри в Києві, де ми зіграли внічию (1:1) підтримати цей позитивний заряд.

Дуже допомогло, що ми відзначилися першими. Суперник після таких епізодів починає діяти активніше. "Стандарти" і довгі передачі становили певну загрозу для нас. Усі боролися, воротар наш, Діма, виручав. Те, чого в нього не відняти – він часто-густо виручає нас у непростих ситуаціях. Сьогодні всі хлопці добре відпрацювали. Ми задоволені сьогодні як результатом, так і грою", - відзначив Скрипник.