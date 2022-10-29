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Ювентус готує трансфер Депая

Сьогодні 22:38 144 0
Мемфіс Депай може змінити клуб
Ювентус готує трансфер Депая
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мемфіс Депай

Джерело - tribuna.com.

Ювентус планує взимку підсилити склад команди, щоб підвищити шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

Відзначається, що однією з цілей туринців на ринку буде нападник Барселони Мемфіс Депай. Клуб намагатиметься швидко оформити трансфер 28-річного нідерландця, щоб уникнути конкуренції.

Юве готовий платити форварду приблизно 7 мільйонів євро зарплати на рік. Влітку перехід зірвався саме через довгі перемовини сторін щодо фінансових умов співпраці.

У поточному сезоні Депай провів лише 130 хвилин в офіційних матчах Барси.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зацікавився Депаєм.

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