Сікан та Назарина у старті Шахтаря на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 10 турі УПЛ прийме Олександрію.
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін, Тейлор, Бондар, Кривцов, Михайліченко, Бондаренко, Назарина, Степаненко, Зубков, Сікан, Мудрик
Запасні: Шевченко, Пятов, Матвієнко, Козік, Тотовицький, Судаков, Криськів, Джурасек, Топалов, Петряк, Траоре, Кулаков
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Мельник, Бабогло, Цуріков, Демченко, Дришлюк, Рибалка, Кожушко, Третьяков, Калітвінцев
Запасні: Горох, Ковалець, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Матч розпочнеться о 17:00.