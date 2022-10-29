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Сікан та Назарина у старті Шахтаря на матч з Олександрією

Сьогодні 16:08 241 0
Стали відомі стартові склади команд
Сікан та Назарина у старті Шахтаря на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 10 турі УПЛ прийме Олександрію.

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Тейлор, Бондар, Кривцов, Михайліченко, Бондаренко, Назарина, Степаненко, Зубков, Сікан, Мудрик

Запасні: Шевченко, Пятов, Матвієнко, Козік, Тотовицький, Судаков, Криськів, Джурасек, Топалов, Петряк, Траоре, Кулаков

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Мельник, Бабогло, Цуріков, Демченко, Дришлюк, Рибалка, Кожушко, Третьяков, Калітвінцев

Запасні: Горох, Ковалець, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв

Матч розпочнеться о 17:00.

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