Кейн відклав переговори щодо контракту з Тоттенхемом

Джерело - sport.ua.
Гаррі Кейн вирішив відкласти переговори до наступного літа щодо продовження контракту з Тоттенгемом.
Про це повідомляє Evening Standard.
Контракт закінчується влітку 2024 року. Шпори хочуть підписати нову угоду, щоб зберегти лідера команди.
Раніше повідомлялося, що Кейн готовий розглянути пропозицію Баварії.
У нинішньому сезоні на рахунку Кейна 11 голів та 2 асисти у 17 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.
Нагадаємо Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022.