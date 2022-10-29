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Кейн відклав переговори щодо контракту з Тоттенхемом

Сьогодні 14:10 151 0
Сторони не обговорюватимуть новий контракт по ходу сезону
Кейн відклав переговори щодо контракту з Тоттенхемом
#Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - sport.ua.

Гаррі Кейн вирішив відкласти переговори до наступного літа щодо продовження контракту з Тоттенгемом. 

Про це повідомляє Evening Standard.

Контракт закінчується влітку 2024 року. Шпори хочуть підписати нову угоду, щоб зберегти лідера команди.

Раніше повідомлялося, що Кейн готовий розглянути пропозицію Баварії.

У нинішньому сезоні на рахунку Кейна 11 голів та 2 асисти у 17 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Нагадаємо Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022.

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