Кейн відклав переговори щодо контракту з Тоттенхемом

Сторони не обговорюватимуть новий контракт по ходу сезону

Гаррі Кейн вирішив відкласти переговори до наступного літа щодо продовження контракту з Тоттенгемом.

Про це повідомляє Evening Standard.

Контракт закінчується влітку 2024 року. Шпори хочуть підписати нову угоду, щоб зберегти лідера команди.

Раніше повідомлялося, що Кейн готовий розглянути пропозицію Баварії.

У нинішньому сезоні на рахунку Кейна 11 голів та 2 асисти у 17 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Нагадаємо Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022.