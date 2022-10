Інтер та Челсі обговорювали продовження оренди Лукаку

Інтер може продовжити оренду угоду нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби вже обговорювали можливе продовження оренди. Поки нічого не вирішено, але наміри команд зрозумілі, як і наміри 30-річного бельгійця.

Також з фінансової звітності міланського клубу стало відомо, що Інтер цього літа заплатив 7,8 млн євро за оренду Лукаку.

