Інтер та Челсі обговорювали продовження оренди Лукаку

Джерело - Чемпіон.
Інтер може продовжити оренду угоду нападника Челсі Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуби вже обговорювали можливе продовження оренди. Поки нічого не вирішено, але наміри команд зрозумілі, як і наміри 30-річного бельгійця.
Також з фінансової звітності міланського клубу стало відомо, що Інтер цього літа заплатив 7,8 млн євро за оренду Лукаку.
Inter official balance confirms they paid €7,8m loan fee to Chelsea for Romelu Lukaku deal. 🔵 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2022
Chelsea and Inter already discussed about potential second season loan for next year, nothing completed yet but the intention is clear on both clubs and player side. pic.twitter.com/DXjzes9Ez5
Раніше повідомлялося, що Лукаку може продовжити кар'єру в Інтері.