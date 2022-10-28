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Інтер та Челсі обговорювали продовження оренди Лукаку

Сьогодні 22:45 194 0
Клуби вже обговорювали можливе продовження оренди
Інтер та Челсі обговорювали продовження оренди Лукаку
#Інтер, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Інтер може продовжити оренду угоду нападника Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби вже обговорювали можливе продовження оренди. Поки нічого не вирішено, але наміри команд зрозумілі, як і наміри 30-річного бельгійця.

Також з фінансової звітності міланського клубу стало відомо, що Інтер цього літа заплатив 7,8 млн євро за оренду Лукаку.

Раніше повідомлялося, що Лукаку може продовжити кар'єру в Інтері.

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