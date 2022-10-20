Лукаку може продовжити кар'єру в Інтері

Нападник лондонському Челсі не потрібен

Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку, який орендований у лондонського Челсі до кінця нинішнього сезону-2022/2023, може залишитись у стані нерадзуррі ще як мінімум на один сезон.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Клуби зараз нібито домовляються про продовження оренди бельгійця і близькі до угоди.

На разі Лукаку не входить до планів ані нових власників Челсі, ані нового наставника команди Грема Поттера. Виходячи з цього, можливе не лише продовження оренди Інтером Лукаку, а і його повноцінний трансфер.

Як відомо, зараз Ромелу Лукаку не грає. Він 26 серпня травмував стегно у матчі з Лаціо. На рахунку бельгійця три матчі у нинішній Серії А, в яких він відзначився одним голом.