Ла-Ліга хоче використовувати систему для фіксації офсайдів

З наступного сезону арбітри матимуть можливість перегляду повтору з 3D-моделями футболістів

Джерело - Чемпіон.

Ла-Ліга має намір запровадити з наступного сезону використання напівавтоматичної системи для фіксації офсайдів.

Про це повідомляє журналіст Relevo Серхіо Фернандес.

Таким чином з наступного сезону арбітри матимуть можливість перегляду повтору з 3D-моделями футболістів для точніших рішень.

Система розроблена компанією HawkEye і вже використовується на матчах Ліги чемпіонів.