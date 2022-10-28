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Ла-Ліга хоче використовувати систему для фіксації офсайдів

Сьогодні 21:28 88 0
З наступного сезону арбітри матимуть можливість перегляду повтору з 3D-моделями футболістів
Ла-Ліга хоче використовувати систему для фіксації офсайдів
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Ла-Ліга має намір запровадити з наступного сезону використання напівавтоматичної системи для фіксації офсайдів.

Про це повідомляє журналіст Relevo Серхіо Фернандес.

Таким чином з наступного сезону арбітри матимуть можливість перегляду повтору з 3D-моделями футболістів для точніших рішень.

Система розроблена компанією HawkEye і вже використовується на матчах Ліги чемпіонів.

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