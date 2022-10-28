Ла-Ліга хоче використовувати систему для фіксації офсайдів

Джерело - Чемпіон.
Ла-Ліга має намір запровадити з наступного сезону використання напівавтоматичної системи для фіксації офсайдів.
Про це повідомляє журналіст Relevo Серхіо Фернандес.
Таким чином з наступного сезону арбітри матимуть можливість перегляду повтору з 3D-моделями футболістів для точніших рішень.
Система розроблена компанією HawkEye і вже використовується на матчах Ліги чемпіонів.
LaLiga tendrá tecnología de fuera de juego semiautomático en la 2023/24.— Relevo (@relevo) October 28, 2022
Lo habrás visto: imágenes 3D en Champions para seguir y valorar la posición de los jugadores por el campo.
Mola más que las fotos con líneas, claro, pero aún son menos fiables. 🧵👇🏼
✍️ @sergiofernan5ez pic.twitter.com/c9TIDPplxk