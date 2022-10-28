Зоря розгромила Металіст 1925 у 10 турі УПЛ

Зоря здобула розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 10-го туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:3.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 28 жовтня
Металіст 1925 - Зоря 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 38 Чурко, 0:2 - 45 Нагнойний, 0:3 - 58 Імереков
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко, Дмитренко, Бичек
Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков
Зоря: Мацапура, Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойний
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх