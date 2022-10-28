Головне
Динамо завдяки дублю Гармаша уникнуло поразки від АЕКа, але вилетіло з єврокубків
Вчора 21:37 1097
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:37 21558 2
Бубка покине посаду президента НОК України - ЗМІ
Сьогодні 13:20 489
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:00 99714
Україна випередила Швейцарію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але втратила Динамо
Сьогодні 11:09 32456 2
Манчестер Юнайтед розгромив Шериф Коваля, Арсенал поступився ПСВ: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 1002
СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій
Вчора 23:52 957
Луческу: У матчі з Фенербахче маємо довести, що ми є найкращою командою у групі
Вчора 23:39 792
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Вчора 22:07 5183
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:56 1571
Прямі трансляції

Зоря розгромила Металіст 1925 у 10 турі УПЛ

Сьогодні 18:58 200 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:3
Зоря розгромила Металіст 1925 у 10 турі УПЛ

Зоря здобула розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 10-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 28 жовтня

Металіст 1925 - Зоря 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Чурко, 0:2 - 45 Нагнойний, 0:3 - 58 Імереков

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко, Дмитренко, Бичек

Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков

Зоря: Мацапура, Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойний

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера 3846 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 99714
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було 6199
Україна випередила Швейцарію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але втратила Динамо Україна випередила Швейцарію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але втратила Динамо 32456 2
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО 5183
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 21558 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 34576 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6898
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12425
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31754
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14760
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258683