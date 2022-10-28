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Ді Марія зробив заяву щодо свого майбутнього в Ювентусі

Сьогодні 13:41 139 0
Ді Марія зробив заяву щодо свого майбутнього в Ювентусі
Ді Марія зробив заяву щодо свого майбутнього в Ювентусі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія не збирається покидати клуб у січні 2023 року.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Я не звик пояснюватися, коли читаю брехню, але настав час це зробити. Я не знаю, хто розпустив чутки про мій відхід у січні.

Мої заяви про Росаріо Сентраль були зроблені нещодавно, але про це я говорю з 2007 року. Це не означає, що я хочу йти зараз, я не збираюся робити це у січні.

Будь ласка, вистачить вигадувати новини. Я щасливий у цьому великому клубі, щасливий у цьому місті і буду всього себе віддавати команді, коли знову здоровий", – написав Ді Марія.

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Допис, поширений Ángel Di María (@angeldimariajm)

Нагадаємо, Ді Марія травмувався у матчі Ліги чемпіонів.

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