Ді Марія зробив заяву щодо свого майбутнього в Ювентусі

Вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія не збирається покидати клуб у січні 2023 року.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Я не звик пояснюватися, коли читаю брехню, але настав час це зробити. Я не знаю, хто розпустив чутки про мій відхід у січні.

Мої заяви про Росаріо Сентраль були зроблені нещодавно, але про це я говорю з 2007 року. Це не означає, що я хочу йти зараз, я не збираюся робити це у січні.

Будь ласка, вистачить вигадувати новини. Я щасливий у цьому великому клубі, щасливий у цьому місті і буду всього себе віддавати команді, коли знову здоровий", – написав Ді Марія.