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Тренер СК Дніпро-1 присвятив перемогу команди всім українцям

Сьогодні 10:25 139 0
Валерій Городов прокоментував перемогу над Аполлоном в матчі 5-го туру Ліги конференцій.
Тренер СК Дніпро-1 присвятив перемогу команди всім українцям
#Аполлон, #Городов, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

СК Дніпро-1 здобув важку перемогу над Аполлоном у 5 турі Ліги конференцій.

Про це розповів тренер українського клубу Валерій Городов.

"Ми дуже раді цій перемозі. Вона для всіх громадян України. Вважаю, що ми переграли суперника на полі, і ми дуже, дуже раді цьому. Тільки в останні 20 хвилин нам було важкувато, а так були моменти, які треба було реалізувати. Головне, що сьогодні ми у захисті зіграли дуже щільно.

Ми дуже прагнули цього результату. Для нас це досвід в єврокубках. Вихід у весняну стадію турніру – це дуже гарно. Також хочу подякувати Кошице, робітникам стадіону за прийом та допомогу. Чи залишимось ми в Кошице? Це питання до нашого керівництва. Чи є якийсь клуб, з яким ми хочемо зустрітися у наступному раунді? Треба дограти груповий раунд, а далі побачимо", – відзначив Городов.

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