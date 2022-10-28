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СК Дніпро-1 - Аполлон 1:0: Огляд матчу

Сьогодні 08:10 251 0
Огляд матчу СК Дніпро-1 - Аполлон
СК Дніпро-1 - Аполлон 1:0: Огляд матчу
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги конференцій 2022/23 з футболу СК дніпро-1 святкував перемогу над Аполлоном (Кіпр).

Ліга конференцій 2022/23
Груповий етап
5 тур, 27 жовтня

СК Дніпро-1 (Україна) - Аполлон (Кіпр) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Піхальонок

Повну версію матчу дивіться тут.

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Яніс Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 70), Олександр Назаренко (Габріель Бузанелло 85), Володимир Танчик (Микита Кононов 82) Олександр Піхальонок (Сергій Логінов 85)

Аполлон: Александар Йованович, Вукашин Йованович, Ервен Онженда (Багалі Дабо 68), Еуклідеш Кабрал (Бассель Жраді 79), Хайтам Алеєсамі, Хараламбос Кіріаку, Іоанніс Піттас, Данило Шполярич (Амін Хаммас 68), Патрік Йостен (Владіміро Етсон Антоніо Фелікс 68), Ісраель Коль, Езекіель Хенті (Ніколя Дігіні 68)

Попередження: Вукашин Йованович 26

Вилучення: Бассель Жраді 88

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