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Тен Гаг: Роналду був потрібний цей гол

Сьогодні 12:25 47 0
Ерік тен Гаг прокоментував перемогу 3:0 над Шерифом у п'ятому турі Ліги Європи:
Тен Гаг: Роналду був потрібний цей гол
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив потрібний для себе гол у матчі проти Шерифа.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Гарний матч. Ти завжди сподіваєшся забити в перші півгодини, це сталося трохи пізніше, але ми заслужили м'яч.

У другому таймі ми також забили два відмінні м'ячі з гри, я задоволений тим, що ми не пропустили і не дали нічого створити супернику. То була впевнена перемога. Наша гра всередині штрафного майданчика повинна ставати кращою, в момент другого та третього голу ми показали хороші дії. Ми правильно зайняли позиції та забили.

Було чудово побачити, що Роналду забив гол. Він сам шукав моменти, команда створювала їх і ми знаємо, що він вміє завершувати атаки. Йому потрібен був цей гол, і тепер я впевнений, що він заб'є ще більше м'ячів", - відзначив Тен Гаг.

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