Джерело - Чемпіон.
У 5-му турі Ліги Європи 2022/23 з футболу відбулося 16 матчів.
АЕК (Ларнака, Кіпр) - Динамо (Україна) 3:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 26 Альтман, 1:1 - 45+1 Ванат, 2:1 - 53 Лопес, 3:1 - 72 Альтман, 3:2 - 82 Гармаш, 3:3 - 90+2 Гармаш
Лаціо (Італія) - Мідтьюлланн (Данія) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Ісаксен, 1:1 - 36 Мілінкович-Савич, 2:1 - 58 Педро
Лудогорець (Болгарія) - Бетіс (Іспанія) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 56 Фекір
Мальме (Норвегія) - Рояль Уніон (Бельгія) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Теума, 0:2 - 42 Лазар Амані
ПСВ (Нідерланди) - Арсенал (Англія) 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Верман, 2:0 - 63 Де Йонг
Уніон (Німеччина) - Брага (Португалія) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 68 Кнохе (пен)
Фенербахче (Туреччина) - Ренн (Франція) 3:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 5 Гуірі, 0:2 - 16 Тер’є, 0:3 - 30 Гуірі, 1:3 - 42 Валенсія, 2:3 - 82 Зайц, 3:3 - 88 Мор
Цюрих (Швейцарія) - Буде/Глімт (Норвегія) 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Пеллегріно, 1:1 - 67 Бораніяшевич, 2:1 - 90+4 Маркезано
Манчестер Юнайтед (Англія) - Шериф (Молдова) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Далот, 2:0 - 65 Рашфорд, 3:0 - 81 Роналду
Нант (Франція) - Карабах (Азербайджан) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Бла, 1:1 - 56 Озобич (пен), 2:1 - 90+5 Ганаго
Омонія (Кіпр) - Реал Сосьєдад (Іспанія) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Наварро, 0:2 - 60 Каррікабуру
Ференцварош (Угорщина) - Монако (Франція) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Єддер, 1:1 - 82 Захаріассен
Фрайбург (Німеччина) - Олімпіакос (Греція) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Ель-Арабі, 1:1 - 90+3 Кюблер
ХІК (Фінляндія) - Рома (Італія) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Абрагам, 1:1 - 54 Хетемай, 1:2 - 62 Хосконен (авт)
Црвена Звезда (Сербія) - Трабзонспор (Туреччина) 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 37 Катай, 1:1 - 39 Бакасетас, 2:1 - 64 Пешич
Штурм (Австрія) - Феєнорд (Нідерланди) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+3 Кітеїшвілі