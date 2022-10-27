Арсенал програв ПСВ, Фенербахче уникнув поразки від Ренна: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі Ліги Європи 2022/23 з футболу відбулося 8 матчів.

Ліга Європи 2022/23

Груповий етап

5 тур, 27 жовтня

АЕК (Ларнака, Кіпр) - Динамо (Україна) 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Альтман, 1:1 - 45+1 Ванат, 2:1 - 53 Лопес, 3:1 - 72 Альтман, 3:2 - 82 Гармаш, 3:3 - 90+2 Гармаш

Лаціо (Італія) - Мідтьюлланн (Данія) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Ісаксен, 1:1 - 36 Мілінкович-Савич, 2:1 - 58 Педро

Лудогорець (Болгарія) - Бетіс (Іспанія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Фекір

Мальме (Норвегія) - Рояль Уніон (Бельгія) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Теума, 0:2 - 42 Лазар Амані

ПСВ (Нідерланди) - Арсенал (Англія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Верман, 2:0 - 63 Де Йонг

Уніон (Німеччина) - Брага (Португалія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Кнохе (пен)

Фенербахче (Туреччина) - Ренн (Франція) 3:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 5 Гуірі, 0:2 - 16 Тер’є, 0:3 - 30 Гуірі, 1:3 - 42 Валенсія, 2:3 - 82 Зайц, 3:3 - 88 Мор

Цюрих (Швейцарія) - Буде/Глімт (Норвегія) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Пеллегріно, 1:1 - 67 Бораніяшевич, 2:1 - 90+4 Маркезано

Сьогодні, 27 жовтня, у Лізі Європи відбудеться ще 8 матчів:

22:00. Манчестер Юнайтед (Англія) - Шериф (Модова)

22:00. Нант (Франція) - Карабах (Азербайджан)

22:00. Омонія (Кіпр) - Реал Сосьєдад (Іспанія)

22:00. Ференцварош (Угорщина) - Монако (Франція)

22:00. Фрайбург (Німеччина) - Олімпіакос (Греція)

22:00. ХІК (Фінляндія) - Рома (Італія)

22:00. Црвена Звезда (Сербія) - Трабзонспор (Туреччина)

22:00. Штурм (Австрія) - Феєнорд (Нідерланди)