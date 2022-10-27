Початок матчу - о 22:00 за Києвом

Джерело - Чемпіон.

Наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер визначився зі стартовим складом на матч п'ятому турі Ліги конференцій зіграє з Аполлоном.

Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Стали відомі стартові склади команд на матч:

Дніпро-1: Валеф - Хамаш, Сарапій, Сваток, Адамюк - Рубчинський, Бабенко, Танчик, Піхальонок, Назаренко - Довбик

Аполлон: Йованович - Алеесамі, В. Йованович, Кіріяку, Кабрал – Спольяріч, Коль – Йоостен, Онгенда, Піттас - Енті