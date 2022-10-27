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Збірна України U-17 розгромила Ліхтенштейн та вийшла в еліт-раунд відбору на Євро

Сьогодні 17:27 174 0
Збірна України U-17 розгромила Ліхтенштейн та вийшла в еліт-раунд відбору на Євро

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору на чемпіонат Європи-2023 збірна України U-17 перемогла команду Ліхтенштейна (7:0).

До цього українці перемогли Азербайджан (5:2). Дві перемоги гарантували синьо-жовтим потрапляння до ТОП-2 у своїй групі й відповідно до еліт-раунду відбору Євро-2023. Наступний матч команда проведе 30 жовтня проти Боснії і Герцеговини.

Відбір на чемпіонат Європи-2023 збірна України U-17
27 жовтня

Україна - Ліхтенштейн 7:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 13 Пономаренко, 2:0 - 21 Пономаренко, 3:0 - 30 Калин, 4:0 - 45 Пономаренко, 5:0 - 62 Пашко, 6:0 - 67 Захарченко, 7:0 - 88 Хан

Україна (U-17): Суркіс, Бакай, Захарченко (Гаража, 76), Дігтярь, Дикий, Білий (Осипенко, 65), Іщенко (Сметана, 65), Хан, Пашко (Кайдалов, 65), Пономаренко (к), Калин (Коваль, 76).

Ліхтенштейн (U-17): Шедлер, Бек (Марксер, 46), Вольф, Ріттер (Гуп, 71), Вайссенгофер (к), Абіді (Гріч, 85), Шульц (Нігг, 46), Концетт, Келлер, Алльгауер, Цоцетроне (Верлінг, 89).

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