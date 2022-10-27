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Президент Інтера не планує продати клуб

Сьогодні 19:25 229 0
Чжан виступив з офіційною заявою
Президент Інтера не планує продати клуб
#Інтер

Джерело - sport.ua.

Президент італійського футбольного клубу Інтер Стівен Чжан вирішив не продавати клуб.

Про це заявив сам функціонер.

"Клуб був у центрі спекуляцій за останні два роки. Я не спілкуюся з жодними інвесторами. Клуб не продається, доки я президент Інтера.

Вихід у плей-оф ЛЧ є доказом нашої роботи. Фанати Інтера хочуть найкращого, ми теж. Завдяки цій кваліфікації та за останні 18 місяців ми виграли три трофеї, чого не траплялося роками раніше, і це означає, що ми зробили правильний вибір.

Ми довели, що ми команда-переможець як на полі, так і поза ним. Присвячую цю перемогу вболівальникам, вони на це заслуговують. Всі люди, які підтримують нас, навіть якщо вони іноді можуть критикувати, але хочуть тільки кращого для Інтера.

Зазначимо, що вчора, 26 жовтня, Інтер розгромив Вікторію у 5-му турі Ліги чемпіонів та достроково забезпечив собі місце у плей-оф.

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