Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо у матчі 5-го туру Ліги Європи-2022/23 зіграє проти АЕКа.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.
Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, воротар проведе матч у чорному екіпіруванні. АЕК обрав форму традиційних жовто-зелених кольорів, а голкіпер одягне світло-блакитне екіпірування.
Нагадаємо, матч розпочнеться о 19:45.