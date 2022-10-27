Головне
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:39 1170
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 15:59 11459
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 14:17 10969 4
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:51 142
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика
Сьогодні 10:25 1011
Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1480
Ураган розгромив Юнайтед Галац у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 22:14 580
Альтернатива карткам: Платформи FAVBET вже готові до криптовалютних розрахунків
Вчора 20:02 223
Favbet Foundation передав пікап Батальйону імені Кульчицького
Вчора 19:55 199
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 18:40 5950
Прямі трансляції

Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Сьогодні 14:37 155 0
Матч розпочнеться о 19:45.
Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у матчі 5-го туру Ліги Європи-2022/23 зіграє проти АЕКа.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, воротар проведе матч у чорному екіпіруванні. АЕК обрав форму традиційних жовто-зелених кольорів, а голкіпер одягне світло-блакитне екіпірування.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 19:45.

Коментарі ()
Популярне зараз
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10969 4
Леоненко розкритикував Мудрика Леоненко розкритикував Мудрика 4390
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11459
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 2212
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5950
Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком 2841 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6890
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6793
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13671
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31733
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16613 26
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6933