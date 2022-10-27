Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Матч розпочнеться о 19:45.

Динамо у матчі 5-го туру Ліги Європи-2022/23 зіграє проти АЕКа.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, воротар проведе матч у чорному екіпіруванні. АЕК обрав форму традиційних жовто-зелених кольорів, а голкіпер одягне світло-блакитне екіпірування.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 19:45.